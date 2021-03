Nu kan du parkere gratis midt i byen

Man kan benytte sig af de to timers gratis parkering hele døgnet både hverdage og weekend, så længe der er ledige pladser i anlægget.

Det er ikke første gang, at DOKK1 Parkering er kommet med særlige initiativer.

Under julehandlen sidste år kunne man opnå en såkaldt 'trængselsrabat' ved at parkere uden for de travleste perioder. Det skete for at mindske spredningen af coronasmitte.

I december 2019 kunne man parkere gratis i weekenden. Da håbede man, at flere ville lade bilen stå, når de havde været til julefrokost.