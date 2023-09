Nu kan du påvirke byrådets dagsorden

Der er nogle formelle krav til et forslag, hvis det skal godkendes:

Det skal omhandle et kommunalt anliggende.

Det skal - selvfølgelig - være lovligt.

Det skal være forståeligt.

Det må ikke indeholde oplysninger om enkeltpersoners private forhold.

Det må ikke være injurierende, chikanerende, diskriminerende m.v.

Forslagene bliver screenet af den relevante magistratsafdeling. Hvis det umiddelbart kan konstateres, at et forslag ikke lever op til formaliteterne, får forslagsstiller det at vide, så vedkommende har mulighed for at justere og genfremsende sit forslag.