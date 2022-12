Nu kan dit barn lege sig til bedre dansk

Vi snakker rumænsk

Emma Faras forældre kom til Danmark fra Rumænien for 12 år siden. Det var i første omgang for at besøge et rumænsk vennepar, men det udviklede sig pludselig til mere end det.

- Da vi var her, tænkte vi, at det er et godt land, og at vi måske kunne bo her og have et andet liv, siger Emmas mor, Monica Fara, der har fire børn, som alle er født i Danmark.

Hun er uddannet sygeplejerske, og hendes mand er uddannet ingeniør, men i Danmark arbejder de som henholdsvis hjemmeplejer og landmåler, fordi det ikke altid er så nemt med sproget.

- Herhjemme snakker vi kun rumænsk. Vi kommer fra Rumænien. Det eneste sted, hvor Emma snakker og hører dansk er i børnehaven selvfølgelig, siger Monica Fara.