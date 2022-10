Nu kan alle ånde lettet op: - Kunne have været meget værre

Efter 29 døgn og 15.143 arbejdstimer har brandfolkene forladt Studstrupværket efter en kamp mod flammerne, der er blevet kaldt den mest langvarige slukningsopgave i Aarhus nogensinde.

Beredskabsdirektør ved Østjyllands Brandvæsen fortæller torsdag aften, at både silo og tagkonstruktion ser ud til at have klaret de mange dages brand.

- Jeg er meget lettet og glad for, at indsatsen lykkedes. Jeg er klar over de gener, der har været for naboerne, men scenariet kunne have været meget værre, hvis branden var stukket af, siger beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl til TV2 ØSTJYLLAND.