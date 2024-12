Hest måtte aflives: Nu kæmper Michala og naboerne mod fyrværkeri

- Han gik for tæt på hende, og hun var opskræmt på grund af fyrværkeriet, og når heste er opskræmte, så sparker de igennem. Den brækkede benet - som i helt brækket - så det var helt løst. Når en hest brækker et ben på den måde, er der ikke noget at gøre. Den får aldrig et godt ben igen, så der var slet ingen tvivl om, hvad der skulle ske med den hest, siger hun.

Derfor er hun gået sammen med sine naboer om at forhindre, at noget lignende gentager sig i år. De har lavet flere plakater, som de blandt andet vil sætte op på parkeringspladsen, hvor batteriet blev skudt af sidste år. De har også delt budskabet i en række lokale facebookgrupper.

- Det er vanvittigt, at det kan have så voldsomme konsekvenser, fordi vi skal se noget pænt på himlen. Der er også mange hunde, som er skrækslagne og får medicin nytårsaften Det er langt ude, siger Michala Høgsgaard.

Men som TV2 Østjylland fortalte 2. juledag er der tilfælde, hvor det tyder på, at nogle personer faktisk går meget bevidst efter at skræmme dyrene.

Fra den parkeringsplads, hvor batteriet blev skudt af, kan man ikke se hestene, så den eller de personer, der fyrede nytårskrudt af, var måske ikke klar over, at det kunne skræmme hestene.

- Jeg tror ikke, der er nogen, der fyrer fyrværkeri af for at skræmme dyrene, men jeg tror, der er mange, der ikke ved, hvad der sker i en hesteflok, når der bliver fyret af. Folk ser på himlen, hvor flot det er, men det er bare vigtigt, at den anden historie også kommer med, siger hun.

Hun tør ikke forlade gården nytårsaften af frygt for, hvad der kan ske, og for Michala Høgsgaard er situationen den samme.

Her fortalte Jane Morgan Sørensen fra Thorsø, at der er blevet kastet kanonslag ind i hendes hestefold . Det skræmmer dyrene, der i værste fald kan abortere deres ufødte føl, fortalte hun.

- Vi skulle have været i sommerhus, men det lader vi være med, for jeg har ikke ro i maven, hvis jeg ikke er her, siger Michala Høgsgaard.

Sidste år nytårsaften måtte en hest aflives med et brækket ben på grund af meget voldsomt fyrværkeri tæt på, og det har vi brug for jeres hjælp til ikke sker igen.

Og når 2024 bliver til 2025, får de travlt med at komme ud og sikre, at hestene er ok.

- Jeg regner med, at vi skal stå ude i storm og regn og holde øje med hestene, når klokken slår tolv og cirka en time frem.

Hun er med på, at fyrværkeri er flot, men konsekvenserne for dyrene er for store, mener hun.

- Jeg ved godt, at det er utopi at sige, at det skal være slut med fyrværkeri, men jeg appellerer til, at folk tænker over, at det er en vanvittig måde at fejre nytåret på. Jeg synes også det er smukt, men det er synd, at det går ud over vores dyr, og jeg synes ikke, det er rimeligt.