Nu inviteres forældre igen indenfor i daginstitutionerne

Daginstitutionerne har under corona været lukket land for forældrene. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Siden daginstitutionernes genåbning midt i april har det ikke været muligt for forældre at følge de små med hele vejen indenfor, når der skal hentes og bringes i Aarhus Kommunes vuggestuer, dagplejer og børnehaver.

Men det ændrer sig i dag.

Det har været en helt usædvanlig situation, at man ikke har kunnet det. Så vi er glade for, at vi nu er der, hvor vi igen kan lukke forældrene ind Stefan Møller Christiansen, Børn og Unge-chef i Aarhus Kommune

- Vi åbner i dag for, at forældre igen kan komme indenfor på deres børns dagtilbud, siger Børn og Unge-chef i Aarhus Kommune, Stefan Møller Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Men der er selvfølgelig stadig en pandemi, hvor vi skal undgå mylder, og at folk står for tæt sammen i for eksempel garderobesituationen. Der kommer til at være en dialog med forældrene derude.

02:06 Mere struktur og små faste grupper er blevet hverdag i østjyske daginstitutioner. Noget tyder på at de mindste trives med corona-retningslinjerne, som gør både børn og pædagoger mere rolige og nærværende. En forsker vil derfor undersøge, hvordan det hænger sammen, og om erfaringerne kan bruges efter corona. Indslaget er fra den 6. maj 2020. Luk video

Styrker samarbejdet

De nu lempede retningslinjer kommer ifølge Børn og Unge-chefen til at betyde, at man kan genoptage det helt centrale samarbejde, man ønsker mellem institution og forældre.

- Det skaber et naturligt møde mellem institutionen og forældrene og set fra helikopteren, så er hele opgaven med de her tilbud, at man skaber det samarbejde. Det har været en helt usædvanlig situation, at man ikke har kunnet det.

- Så vi er glade for, at vi nu er der, hvor vi igen kan lukke forældrene ind, fortsætter han.