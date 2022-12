Nu har voldtægtsanklaget læge fået sin dom

I alt har fire kvinder stillet sig frem og vidnet mod den nu dømte læge. Fælles for de fire er, at de alle var taget på sygehuset for at modtage behandling, men i stedet er endt som ofre for den 30-åriges krænkelser.

To af kvinderne oplevede blandt andet at blive undersøgt vaginalt af lægen, uden at de på forhånd havde givet samtykke til det.

De har nu fået rettens medhold i, at de undersøgelser, som de har været udsat for, ikke har været på et lægefagligt grundlag.

De fire hovedvidner

Sagen så dagens lys, da én af kvinderne stod frem i Aarhus Stiftstidende og fortalte om en episode, hun havde haft, under en indlæggelse på Aarhus Universitetshospital.

Kvinden var indlagt med influenza, da hun blev tilset af den dømte læge. Her foretog han undersøgelser af hendes rektum og vagina. Vel at mærke uden at være på vagt på det daværende tidspunkt og uden at være tilknyttet den pågældende afdeling.

Det var den episode, der førte til anholdelsen af den 30-årige.

Siden da er de resterende tre kvinder kommet til med anklager lignende den i Aarhus. De blev dog alle tilset af lægen på Regionshospitalet Viborg.