Nu har Kvindemuseet fundet sit nye navn

I 2016 udvidede Kvindemuseet efter anmodning fra Slots- og Kulturstyrelsen sit ansvarsområde til at omfatte kønnenes kulturhistorie.



Det bredere ansvarsområde har siden skabt udfordringer i forhold til, at museets navn og formidlingsindhold ikke stemmer overens.



- Køn, betyder 'slægt' eller 'slags'. Køn har været grundlæggende for den sociale struktur i alle hidtil kendte samfund og dermed afgørende for, hvilke pligter og privilegier den enkelte er blevet tillagt. Køn inkluderer alle mennesker samtidig med, at det er klart afgrænset fagfelt med afsæt i kvindehistorie. Det er et ord, der siger, hvad museet beskæftiger sig med. Det er dansk, det er smukt, og jeg glæder mig til at arbejde videre med det sammen med mit kompetente og seje hold her på museet, siger museumsdirektør Julie Rokkjær Birch i pressemeddelelsen.