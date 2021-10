Nu har enke endelig fået svar i Scandinavian Star-sagen

Det norske afslag på at føre erstatningssag mod den norske stat, bliver et endeligt punktum for Jette Irene Andersen.

- Det bliver det, for jeg tror, jeg kan leve med at få fred nu. Jeg ved godt, at nogle vil sige, at jeg svigter Erik, men det gør jeg ikke, for Erik mærker jo ikke noget mere, siger Jette Irene Andersen over telefonen fra det sydlige Aarhus.

- Et afslag er et afslag

Jette Irene Andersen ser på udfaldet fra den lyse side.

- Så behøver jeg ikke at have hovedpine over, hvordan jeg skal bruge de millioner. Jeg klarer mig fint for min folkepension. Det er ikke pengene, det handler om, siger Jette Irene Andersen med henvisning til de fiktive millioner, hendes daværende advokat talte om.

Hun accepterer byrettens afgørelse.

- Et afslag er et afslag. Det kan jeg jo ikke lave om på. Nu har sagen kørt i så lang tid. Som jeg altid har sagt, glæder jeg mig til den sag er slut, så jeg kan få lov til at leve som bette Jette og være fri for den, siger hun.

Bette Jette var et kælenavn, hendes mand gav hende, fortæller Jette Irene Andersen, der afventer et opkald fra sin norske advokat, som hun håber, kan forklare hende, hvorfor sagen er faldet ud, som den er.