Nu får forældre bedre mulighed for at udskyde deres barns skolestart

- For os er det afgørende, at alle parter tager afsæt i at forældrene kender deres barn bedst, skriver de på deres hjemmeside.



- Vi ønsker generelt, at man skal væk fra den procedure, som betyder, at PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) skal ind over en mulig skolegangsudsættelse. Ved at gøre skolegangsudsættelse til en sag for PPR, gør man barnets modenhedsniveau til et problem i stedet for at anerkende, at børn udvikler sig forskelligt, skriver de også.