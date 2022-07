Nu er han fængslet: Stjal, truede og slog ansatte i Rema

Gemte sig bag bil

En mandlig kollega kom til, og han tog posen med drikkevarer ud af hånden på den 30-årige. Han reagerede ved at tildele Rema1000-medarbejderen et knytnæveslag i ansigtet, hvorefter manden stak af.

Anmeldelsen kom klokken 11.50, og politiet havde hurtigt en patrulje i området. Mens de forsøgte at finde gerningsmanden til røveriet i Rema1000, kom en ny anmeldelse ind, som gik på, at en mand og en kvinde havde forsøgt at begå indbrud i en villa på Ydunsvej i Åbyhøj.

En nabo til villaen havde hørt en rude blive knust og overraskede manden og en kvinde, som stod i haven ved et knust vindue. De skyndte sig herefter væk.