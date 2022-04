Nu er datoen sat for åbning af ny bypark

Allerede nu er stål- og trækonstruktionerne på plads på taget, så man kan fornemme omfanget og strukturen på parken, og inden længe skal gartnerne også i sving med at plante taghaven til.

- Det kribler i fingrene efter at få plantet løs på taget, og når nattefrosten slipper sit greb, kan vi sætte spaden i jorden og for alvor lade taghaven tage form. Vi glæder os usigeligt meget til at byde indenfor eller rettere udenfor i vores nye byrum, siger Marianne Bedsted, direktør for Salling, i en skriftlig kommentar.