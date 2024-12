Nu bliver køreturen hjem fra byen - forhåbentlig - mere sikker

Det er julefrokosttid, og det betyder, at en masse mennesker måske får en genstand for meget til at kunne køre hjem selv og derfor skal finde en anden måde at komme hjem på.

En taxi er et oplagt valg, og nu bliver det mere trygt at sætte sig ind i sådan én.

Det er i hvert fald formålet med et nyt trygheds-kodeks, som flere selskaber i taxibranchen indfører.

Kodekset består af ti punkter, hvor taxaselskaber forpligter sig på eksempelvis at følge op på rene straffeattester, og at taxiselskabet har nultolerance i krænkelsesager.

Et mærkat på taxiens siderude skal gøre det nemt for kunderne at spotte, om en taxi er en del af initiativet.

Veninderne Astrid Jessen, Sofie Skov og Ida-Marie Bune synes godt om initiativet.

- Jeg synes, det er et smaddergodt initiativ. Det er ikke noget, jeg har tænkt over tidligere, at det enten skulle være trygt eller utrygt. Men jeg tror, at jeg vil kigge efter det (mærket, red.) fremover. Det skaber en ekstra tryghed, siger Astrid Jessen til TV2 Østjylland.