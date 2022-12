Nu bliver det dyrere at komme af med skraldet

- Set sammen med at energiafgifter også stiger, mad stiger, alt stiger, og overførelsesindkomster prisreguleres ikke, su'en reguleres ikke, så er det rigtig bekymrende, for det kan betyde, at folk ikke kan betale deres husleje, siger Solveig Munk.

Også Gert Bjerregaard (V) ærgrer sig over prisstigninger og kalder det dårlig timing og en omvendt julegave til borgerne.

- Jeg har spurgt ind til, om man ikke kunne udskyde den prisstigning på diesel - som er en af grundene til, at den stiger - for vi ved allerede nu, at dieselpriserne er faldende. Men vi er blevet beskrevet, at det kan man ikke, fordi det her er et hvile i sig selv-princip, siger Gert Bjerregaard.