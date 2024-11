900 t-shirts er blevet til verdens største strikkede moderkage: Nu bliver den samlet

Skulpturen er skabt af mere end 900 genbrugte t-shirts, som kunstneren har transformeret til garn og strikket om til det, der er blevet til en tre meter bred moderkage. At skabe den har været en fælles indsats, hvor både Rebecca Vandyk-Hamiltons børn, søster og gamle og nye venner igennem to år har strikket og hæklet på det, der bliver til en tre meter bred moderkage.

Verdens største strikkede moderkage er efter en rejse halvvejs rundt om jorden ankommet til Aarhus i fem kufferter. Det 175 kg tunge kunstværk er skabt af den australske kunstner Rebecca Vandyk-Hamilton, og hun har nu sammen med Steno Museet bedt lokale strikkeentusiaster om hjælp til at få moderkagen stykket sammen igen.

Samtidig er de 900 t-shirts, som garnet til moderkagen er lavet af, godt brugte og slidte, inden de er blevet vasket og farvet røde og lilla. Igen, et arbejde, der ofte tilskrives moren i hjemmet.

- Det er helt bevidst, at jeg har valgt noget, som er 'mors håndværk'. Næsten alle har en mor, der har strikket en sweater, der kradser lidt for meget omkring halsen, griner kunstneren.

Derfor skulle det også være et traditionelt, kvindeligt håndværk, der skulle stå for forstørrelsen af det kvindelige organ.

Kunstneren Rebecca Vandyk-Hamilton vil med sit kunstværk fremstille moderkagen som det fantastiske organ, det er. For på trods af, at det er et af de mest livgivende organer i kroppen, så er organet ifølge Rebecca Vandyk-Hamilton stadig ganske ukendt og gemt væk.

- Heldigvis er det jo i forandring og ved at blive fordelt mere ud i hjemmene. Men min egen mor og jeg selv har håndteret tonsvis af vasketøj, siger Rebecca Vandyk-Hamilton.

Dette arbejde kommer til at udgøre verdens største strikkede moderkage, og den kommer til at ligne den ægte vare. Endnu en ting, der har været vigtig for den australske kunstner.

- Det er et interessant organ med mange synlige blodårer på den ene side. Og det er et vigtigt organ, som spiller en kæmpe rolle under graviditeten.

Moderkagens rolle

Udover at være kunstner, så har Rebecca Vandyk-Hamilton en kandidat i folkesundhedsvidenskab, og det var imens hun læste denne, at hun blev opmærksom på, hvor lidt vi stadig ved om moderkagens rolle og funktioner.

- Jeg lærer hele tiden nyt om organet. Hver gang jeg kigger på den, lærer jeg noget nyt.

Og den er altså ganske bemærkelsesværdig, understreger kunstneren.

- For eksempel står moderkagen for en kæmpe blodtransport under kvindens graviditet. Den håndterer omkring 600-700 milliliter blod per minut, som kroppen sender til moderkagen og tilbage rundt i kroppen, fortæller hun og uddyber:

- Den skaber et cirkulært system og sørger for, at babyen får både oxygen og mad.