Nu bisættes Thorkild Simonsen: - Han betød meget for Danmark

Han var et forbillede for mange og er blevet beskrevet som jordnær, kvik i replikken og et ikon for Aarhus.

Torsdag bisættes tidligere Aarhus-borgmester og indenrigsminister Thorkild Simonsen fra Aarhus Domkirke klokken 13.

Han gik bort 4. september i en alder af 96 år. Han døde i sit hjem i Risskov efter længere tids sygdom.





