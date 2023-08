Nu begynder DHL-stafetten: Det betyder det for trafikken

Det betyder, at flere veje bliver lukket for kørende trafik i forskellige tidsrum.

Skovridervej er en del af løberuten, og arrangøren opfordrer derfor folk i bil til at begrænse kørslen på vej fra klokken 18 til 22.

Carl Nielsens Vej vil være lukket for biler fra klokken 16 til 23.59.

Kongevejen foran Marselisborg Slot er spærret for gennemkørsel i tidsrummet fra klokken 9 til 23.59.

Aarhus Motion oplyser, at der ventes at være 47.000 deltagere til motionsløbet.

I forhold til parkering henvises der til Jydsk Væddeløbsbane, som man kommer ind til via Holmevej, mens Carl Nielsens Vej er spærret for gennemkørsel.

Området åbner for parkering klokken 16, og bilerne skal være væk fra ridebanen senest klokken 22.45. Det koster 30 kroner at smide sit køretøj her.

Der er desuden mulighed for parkering på pladserne ved Ceres Park samt på skråparkeringen på Kongevejen.