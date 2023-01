Nu begynder banebrydende energi-projekt

Det store projekt med at udnytte såkaldt geotermi - varmen i jorden - begynder nu i Aarhus og kommer til at strække sig over de kommende år.



Det meddeler forsyningsselskabet Kredsløb i en pressemeddelelse.

Det blev i 2022 besluttet, at et geotermi-anlæg på 110 megawatt skal anlægges i Aarhus. Det vil blive EU's hidtil største geotermi-projekt og vil efter planen dække 20 procent af kommunens fjernvarmeforbrug i 2030.

Geotermi fungerer ved, at man borer flere kilometer ned under jordoverfladen og pumper det 60-80 grader varme vand, der ligger dernede, op. Herefter udvinder man varmen og sender den ud i fjernvarmenettet.