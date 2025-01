Mads' krigsskader ødelagde ham næsten: Nu anerkendes kommune for hjælpen

- Hvis jeg ikke havde haft det her headquarter til at kunne bevæge mig hen til og få luftet ventilen, så er jeg helt sikker på, at jeg nok ikke havde været her i dag.

Men uden Veteranhjemmet Midtjylland, der ligger i Brabrand vest for Aarhus, er han sikker på, at hans liv havde formet sig på en helt anden måde.

For 16 år siden var Mads Kjær Krabat i Afghanistan som soldat. En udsendelse, der har præget hans liv lige siden. For efter kun tre uger dernede, blev han skadet i arbejdet med at fjerne blandt andet at fjerne vejsidebomber og miner.

En kåring, der tildeles en kommune for at anerkende dens indsats og for at motivere flere kommuner til at gøre det samme.

Arbejder aktivt for at anerkende Danmarks veteraner, for eksempel på Flagdagen for Danmarks udsendte.

- Aarhus Kommune laver en helhedsindsats, hvor man tager hånd om både veteranerne og deres pårørende. De har gjort mange ting, for at det bliver lettere at være veteran her i Aarhus. Blandt andet det, at man kan komme i Borgerservice og få en særlig hjælp, uddyber forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) til TV2 Østjylland, efter han overrakte prisen til rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad (RV), der modtog prisen på vegne af kommunen.

- Jeg er selvfølgelig stolt over, at det er Borgerservice i Aarhus Kommune, som har ydet en stor og god indsats. Men jeg er endnu mere glad for, at vores veteraner modtager den støtte og opbakning, som de fortjener. Det skylder vi både veteranerne og deres pårørende, lyder det fra Rabih Azad-Ahmad.