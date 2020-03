Nødherberger til udsatte kan holde længere åbent

I næste uge skulle Aarhus Vinterherberg lukke ned. Her tilbyder man normalt kun overnatning i vintermånederne, men nu er åbningstiden blevet forlænget i lyset af coronakrisen.

Læs også Allan skal sove på gaden: - Det er rigtig svært at være hjemløs i disse tider

- Selvom det har været en mild vinter, så har vi oplevet et stort pres på vinterherberget. De hjemløse migranter har ikke andre steder at gå hen, siger Knud Aarup, som er formand for Røde Kors Aarhus og Udsatterådet i Aarhus Kommune.

I Aarhus er der 750 hjemløse. Lige nu er det ekstra hårdt for dem, da der er rift om pladserne på herberger og forsorgshjem efter regeringens nye tiltag, som betyder, man kun må være 10 samlet det samme sted.

- Det er rigtig svært at være hjemløs i disse tider, fortæller 30-årige Allan Jensen, som er hjemløs og misbruger.

02:43 VIDEO: De hjemløse skal beskyttes bedre mod corona-virus, mener foreningen SAND. Videoen er fra torsdag 19. marts 2020. Luk video

Men ifølge rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune Kristian Würtz (S) er der senge nok til dem, som har brug for en.

- Indtil nu har der været plads til alle. Det vi har brug for, er, at der også er plads til alle, hvis corona-epidemien begynder at ramme de mest udsatte borgere. Det er klart, de er i en risikogruppe af særligt udsatte for at blive smittet, siger Kristian Würtz.

Det er vores vurdering, at der Aarhus har brug for 10-20 ekstra herbergpladser. Knud Aarup, formand, Røde Kors Aarhus

Derfor er han også glad for, at vinterherberget nu kan holde åbent til slutningen af april.

- De udsatte er i særlig risiko for at blive rigtig syge, hvis de bliver smittet. Men som det er nu, så mener jeg, at vi har plads til alle, siger rådmanden til TV2 ØSTJYLLAND.

Røde Kors: Behovet er ikke dækket

Knud Aarup er formand for Røde Kors Aarhus og Aarhus Kommunes Udsatteråd. Han mener ikke, at der er nok overnatningsmuligheder til alle de udsatte endnu.

- Det er vores vurdering, at Aarhus har brug for 10-20 ekstra herbergpladser, udtaler han i en pressemeddelelse.

Knud Aarup mener, at der er brug for 10-20 ekstra herbergspladser i Aarhus. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix

Derfor vil Røde Kors undersøge mulighederne for at finansiere et nødherberg, som vil være åbent for alle.

Vinterherberget i Aarhus drives af Røde Kors, Blå Kors, Kirkens Korshær, kirkerne i Aarhus og Aarhus Kommune. Tøj, tæpper og sengetøj bliver doneret af private og virksomheder.