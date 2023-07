Nikotin-poser sejler rundt i åen og klæber til byens fliser

Andre poser sætter sig fast mellem brostenene i gågaden, og det koster penge at have folk til at fjerne den slags.

I hvert fald kan Aarhus Kommune konstatere, at nikotinposerne er blevet et problem. Ikke mindst de mange poser, der ender i åen, hvor kommunens ansatte med en robot samler dem op i hobetal sammen med snus-bøtter.

De små, hvide poser med nikotinholdig indhold bør som alt andet affald smides i skraldespanden eller i det lille indbyggede rum i dåsen, de tages fra, men det er øjensynligt en svær manøvre for mange brugere.

quote

quote

quote

- Der er rigtig meget af det her, og det er et stigende problem. Der kommer flere snusdåser, og mange betragter måske ikke de her små ting som rigtigt affald, siger Kim Gulvad Svendsen, der er bylivschef i teknik- og miljøafdelingen i Aarhus Kommune.

- Hvis det ikke rammer skraldespanden, er det dyrt. Det seneste tal sagde to kroner pr. cigaretskod, der skal samles op med hånden. Et stykke tyggegummi, der er trådt godt ned i fliserne, koster omkring ti kroner at fjerne, forklarer Kim Gulvad Svendsen.