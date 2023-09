Nikoline bliver den næstyngste på Borgen

- Det er anderledes at være i København. Nu er der ikke det samme fællesskab med studie og venner. Det er en helt ny udfordring, man står i, siger Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen i mens hun grinende tilføjer, at hun klart hører mere hjemme i Jylland.

Hvis hun skal erstatte Torsten Gejl i mere end de to måneder, som han til at begynde med er sygemeldt, tager hun orlov fra studiet.

- Jeg tænkte bare 'wow, nu sker det'. Det er jo en vild oplevelse at få lov til at sidde i Folketinget. Det er de færreste, der gør det i sådan en ung alder, siger Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen, som dog også er ked af omstændighederne, det skete under.

Hun har tilmed fået tildelt 12 ordførerskaber, hvilket betyder, at hun får nok at se til.

- Det er vildt. Der kommer til at være meget arbejde. Men jeg er forberedt og har gåpåmod. Jeg ser det som en god ting, at de tør give mig de her ordførerskaber, siger Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Hos Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen er planen for hendes tid i Folketinget klar. Hun er dog vel vidende om, at fremtiden er uforudsigelig.

- Jeg er selv et ungt menneske og kæmper for, at vi skal sikre en fremtid for den unge generation. Derudover vil jeg også kæmpe for, hvordan man er som politiker. Jeg vil fokusere på mindre magt og mere menneskelighed, når det kommer til at være politiker, siger Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen.