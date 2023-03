Nikolaj tegner kærlighedserklæring til sin by

At sidde i bestyrelser og være med i beboerforeningen er ikke noget for Nikolaj Søndergaard Lauritzen

- Jeg vidste slet ikke, at så mange var interesserede - Det er selvfølgelig nemt at sælge noget gratis - men jeg er bare glad for, at folk tog så godt imod den.

Tegneserien hedder 'Harald Bluetooth', og den handler om vikingen, men den blander vikingetiden med moderne ting, som Iphones og Google Streetview.

Det var derfor oplagt for Nikolaj Søndergaard Lauritzen, at tegneserien skulle handle om vikingen Harald Blåtand, der flytter til nutidens Lisbjerg og oplever de samme ting, som borgerne i byen. Og de lokale har taget godt imod den.

- Folk er kommet for at snakke med mig om tegneserien, nogle har også skrevet til mig for at sige tak, og det er så fedt! Det er et billede på, at når man pumper energi ind i et fællesskab, så får man noget igen, siger Nikolaj Søndergaard Lauritzen

Et særligt DNA

Den første interesserede borger kom og hentede en tegneserie hjemme ved Nikolaj Søndergaard Lauritzen allerede inden, Nikolaj var nået ned til tanken.

Det var en dansker af anden etnisk herkomst, som syntes det var et fedt initiativ, og det synes Nikolaj Søndergaard Lauritzen siger meget om Lisbjerg.

- Der er et særligt Lisbjerg-DNA, som handler om historie og inklusion, og det er med til at binde os sammen herude, og det er vigtigt for mig. Lisbjerg er et landsbysamfund, men hvor alle er velkomne, og det er vigtigt at værne om.