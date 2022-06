Nigerianske kvinder anholdt på bordel - vises ud af landet

To nigerianske kvinder skal udvises af Danmark, efter at de tidligere på ugen blev anholdt på et bordel i Aarhus Midtby.

Det står fast, efter at Udlændingestyrelsen har taget stilling til sagen.

Ifølge Østjyllands Politi blev kvinderne anholdt på et aarhusiansk bordel tirsdag formiddag. Her fandt betjentene hurtigt ud af, at de to kvinder arbejdede på stedet, selv om de hverken havde gyldig arbejds- eller opholdstilladelse.