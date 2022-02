Nicoline var utryg - nu går hun til selvforsvar

Det nylige mord på Mia Skadhauge Stevn i Aalborg har sat ekstra fokus på kvinders tryghed i nattelivet. På angsten når man går alene, på hvordan nogle kvinder gør sig klar til at forsvare sig.



Og nu vil mange lære at slå fra sig. Det oplever man blandt andet hos Krav Maga Global i Aarhus, som tilbyder selvforsvarskurser.

En af deltagerne til søndagens kursus er 25-årige Nicoline Smedegaard, der startede for et halvt år siden, fordi hun vil gøre alt, hvad hun kan for at føle sig mere sikker i bylivet.



- Jeg har tit følt mig utryg, når jeg skulle hjem fra byen og tit løbet hjem fra fredagsbar og haft nøgler mellem fingrene.

- Det her giver helt sikkert noget styrke. At vide, at hvis uheldet er ude, så kan jeg noget - jeg kan handle, jeg kan slå fra mig, siger Nicoline Smedegaard til TV2 ØSTJYLLAND.