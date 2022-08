Ni ud af ti virksomheder afsløret i kontrol

Der er primært byggepladser, der har fået besøg, men også mindre fabrikker og forretninger. Og der kan være flere årsager til, at de er havnet på styrelsens liste.



- Der kan være nogle mangler eller noget, vi undrer os over, hvor vi tænker, at der er en risiko for fejl eller snyd. Der kan også være en borger eller vores samarbejdspartnere, politiet og arbejdstilsynet, der har fortalt at der er noget i gang med noget udenlandsk arbejdskraft, siger Ernst Nielsen.

Det skal ikke være en god forretning at snyde

Der er dermed ikke tale om tilfældige virksomheder, men nogle, der er bonnet ud på den ene eller anden måde.



De bliver kontrolleret for at sikre en fair konkurrence for alle virksomheder, og at de betaler den skat, de har pligt til, oplyser styrelsen.

- Det er vigtigt, at alle betaler den skat og moms, de skal. Pengene går jo til vores samfund til blandt andet skoler, veje og sygehuse, og så er det vigtigt i forhold til den generelle følelse af retfærdighed, at der ikke er nogen, der kan lukrere på ikke at betale det, de skal, siger Ernst Nielsen.