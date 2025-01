New York Times anbefaler østjysk museum: - Det skal opleves

"Den enorme struktur, 15 meter høj og 40 meter bred, har været under konstruktion i mere end 10 år. Når den står færdig, vil den være den mest ambitiøse af Turrells "Skyspaces": totale miljøer, der er enkle i deres struktur (indeholdende kun siddepladser, belysning og et vindue til himlen ovenfor), men sublime i deres evne til at ændre opfattelsen."

Det sker i en guide til ni kunstudstillinger i Europa, der er værd at rejse efter. Det er den store udvidelse af Aros, installationen 'The Dome, a Skyspace', som New York Times allerede inden åbningen mener, man bør besøge.

"På AroS vil besøgende træde ind i en enorm kuppel via en række snørklede korridorer, der gløder i gyldent lys. Når du bliver ført ind i det hvælvede rum med en oculus over dig, der ligner et kæmpe øje, kan du stå, sidde eller ligge på gulvet og se en stråle af naturligt lys bevæge sig rundt i rummet, mens væggene skifter farve, badet i kunstigt lys – lyserødt, blåt, grønt og hvidt, hvor hver farve skaber en ny relation til himlen udenfor. Det skal opleves for at kunne forstås," skriver New York Times' skribent i guiden.

Projektet har sat et markant præg på Musikhusparken, siden byggeriet begyndte i 2022.

Aros-direktør Rebecca Matthews er meget stolt af anbefalingen i den store avis.

- Det er en utrolig ære for ARoS at blive anerkendt af The New York Times som et af de bedste udstillingsmuseer at besøge i Europa i 2025. Vi ser frem til, hvad 2025 bringer, især åbningen af 'The Dome, a Skyspace by James Turrell', som lover at blive en ekstraordinær og banebrydende kunstnerisk oplevelse for både danske og internationale gæster, udtaler hun på museets Facebook-side.

'The Dome, a Skyspace' vil åbne på et endnu uafklaret tidspunkt i 2025.