Nej-siger om EU-missioner: Forsvaret er allerede meget udsultet

- Du kan ikke være to steder på en gang.

Den tilsyneladende logiske konklusion faldt mandag aften fra Henrik Arens, byrådsmedlem i Aarhus for Nye Borgerlige, da han debatterede for og imod at afskaffe det danske forsvarsforbehold.

På den anden side stod socialdemokraten Jasmine Søgaard, ligeledes byrådsmedlem i Aarhus, men modsat Henrik Arens fortaler for at afskaffe forbeholdet.

Debatten gik blandt andet på, hvorvidt det vil være til Danmarks fordel at kunne engagere dybere i militære EU-missioner, og her var det, at Henrik Arens drog den logiske konklusion, for ifølge Nye Borgerlige-politikeren er det danske forsvar allerede trængt.

- Vi har et meget, meget udsultet forsvar lige nu, og det kan knap nok holde til, at de soldater vi har placeret i Letland lige nu på grund af Ruslands aggressioner, at når vi når til rotation nummer to der, er vores forsvar så udslidt, at det bliver svært at stille en fuld bataljon derovre i tredje runde igen, lød det fra Henrik Arens, der i flere omgange argumenterede for Nato som den rette partner i forsvarssamarbejde.