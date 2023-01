Nedtagning af kæmpeværk kræver både klatreudstyr og en stærk støvsuger

Efter to år i loftet på Aros piller det aarhusianske kunstmuseum i denne uge kæmpeværket Valkyrie Rán ned – igen.

Det er nemlig anden gang, at værket, der er skabt af den portugisiske kunstner Joana Vasconcelos og måler 50 meter i længden, skal pilles ned, efter det også i 2016 var udstillet i forbindelse med Joana Vasconcelos udstilling på museet.

Derfor ved museumsinspektør Jakob Vengberg Sevel også, hvilken opgave han og et stort hold i denne uge står over for.