Nedlagt skole får ny funktion - igen

Det kan de for eksempel få til indskrivning af børnene i kommunens dag- og skoletilbud. På stedet vil der også være pædagoger og lærere til at tage sig af børnene eller arrangere undervisning. Centeret er åbent i hverdagene 9.00-15.00.

- Med en fælles, individuel vurdering af børn og familier, hvor vi samler ekspertisen på samme sted, har vi et godt udgangspunkt for at hjælpe effektivt og rigtigt, siger Thomas Medom i meddelelsen.



Skole skulle være solgt

Det var et faldene elevtal, der fik folkeskolen til at lukke tilbage i 2008. Derefter lagde den i en årrække tag til et 10. klassescenter for elever fra hele kommunen.

Og da det lukkede ned i 2017, blev der talt om at sælge bygningerne. Dengang regnede man med, at et salg ville indbringe kommunen omkring 30 millioner.