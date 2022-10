Nedfaldne ledninger spærrer vej

Politi og brandvæsen spærrer torsdag aften en strækning på Marselis Boulevard i Aarhus.

Det skyldes nogle nedfaldne gadebelysningsledninger, oplyser Østjyllands Brandvæsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er tale om en strækning tæt ved krydset Marselis Boulsevard/Jyllands Allé, som er spærret i retning mod havnen, indtil vejen er ryddet. Det vides dog ikke helt, hvor lang tid det vil tage.

- Det kommer an på, hvor hurtigt kommunen er ude af hullerne. Men jeg vil tro, at det er inden for et par timer, siger vagtchef ved Østjyllands Politi Lars Bisgaard.

Hverken beredskab eller politi ved indtil videre, hvorfor ledningerne er faldet ned.

- Det er lang tid siden sidst, men det sker ind imellem, siger vagtchefen.