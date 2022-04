Naturelskere blev lovet køer og heste - nu er forslaget droppet

Men efter et møde i byrådet onsdag må Hans Jørgen Skydt Andersen skyde en hvid pil efter den drøm.

En kovending

Her blev det besluttet, at den oprindelige plan om en 600 hektar stor vildskov med vilde køer bag hegn ikke bliver til noget. Idéen om at løfte biodiversiteten i Marselisborgskovene kommer nemlig ikke til at involvere store dyr.

Og det er til stor skuffelse for Hans Jørgen Skydt Andersen, der dog er glad for, at der er kommet et større fokus på natur og biodiversitet i kommunen.

- Man er gået fra, at det skal være produktionsskov til, at vi skal have urørt skov, siger han og fortsætter:

- Det er dog ikke, fordi man har opfundet den dybe tallerken i forvaltningen. Det havde man, hvis man havde holdt fast i forslaget om græssende dyr.