Natteravn til unge mænd: Hellere en bøde end en tur i havnen

Og det er ret simpelt: Lad være.

- Vandet er 3-4 grader koldt, og hvis man ikke er vant til det, er beruset og har tøj på, så bliver det hurtigt farligt.

- Og ja, det koster dig en bøde at tisse op ad en bygning eller andet, men så har man trods alt livet i behold. Det allerbedste er selvfølgelig at vælge et toilet, men vi ved jo godt, at efter en masse fadøl er det ikke sikkert, at der er 'tid' til at finde et. Så må man jo finde et sted, hvor man ikke sætter livet på spil, siger han.

VIDEO: En TV2 ØSTJYLLAND-journalist prøvede selv på egen krop, hvordan det føles at ryge i iskoldt havnevand.