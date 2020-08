Natklubejer: - Politikerne har glemt, hvordan en natklub fungerer

Mads Kastrup fra Clemens Bar i Aarhus mener, at natklubben er gearet til at tage imod gæster.

Hvornår kan diskoteker og natklubber igen fylde dansegulvet?

Det er et af de centrale punkter på dagsordenen, når politikerne på Christiansborg i disse timer forhandler om den såkaldte fase 4.

Forhandlingerne sker i en tid, hvor antallet af smittede med coronavirus stiger - ikke mindst i Aarhus.

Læs også Eksperter: Aarhus Festuge er en rigtig dårlig idé

Digitale menukort og kontaktløs betaling

Ikke desto mindre mener ejeren Clemens Bar i Aarhus, Mads Krigslund, at hans natklub kan håndtere nattelivets gæster på forsvarlig vis.

- Jeg tror, politikerne har glemt, hvordan en natklub fungerer anno 2020. Jeg mener, det er en forkert antagelse, at dansegulvet er omdrejningspunktet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Sundhedsminister: - Kan ikke være med til at åbne diskoteker og natklubber

Han påpeger, at Clemens Bar - og andre natklubber - kan stille en række værktøjer til rådighed for at mindske risikoen for smitte.

- Vi kan registrere gæsterne, vi kan stille krav om, at folk har smitte-appen installeret, inden de kommer, vi kan tilbyde digitale menukort og kontaktløs betaling og sørge for, at de retningslinjer der er udstedt fra regeringens side kan blive håndhævet, siger Mads Krigslund til TV2 ØSTJYLLAND.

Mere sikkert hos os

Ifølge Mads Krigslund er Clemens Bar også klar til at sektionsopdele stedets gæster, så små grupper kan hygge sig sammen uden at risikere at smitte hinanden.

Ejeren af natklubben på Åboulevarden i Aarhus mener, at det i disse tider kan være mere sikkert at feste på en natklub.

- Hvis man ser, hvad der sker i hele landet, så er nattefesten bestemt ikke slut, fordi natklubberne har lukket. Folk fester på livet løs i privat regi, og her er der ingen til at holde styr på tingene, siger Mads Krigslund.

Læs også VIDEO: Her anbefales de at bruge mundbind i supermarkedet - så mange bruger dem

Han understreger, at Clemens Bar under ingen omstændigheder åbner, før man har fået "100 procent grønt lys fra myndighederne."

Statens Serum Institut (SSI) har i et notat til Folketinget informeret om, at en genåbning af nattelivet vil føre til en forhøjet smitterisiko.

Der nævnes blandt andet alkoholindtag, øget åndedrætsfunktion og snævre ind- og udgangsmuligheder som grunde.

Læs også Anna er angst for kitler - men sød læge fik store smil og highfive