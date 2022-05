Narkosigtet stak af fra byretten - havde ikke fået håndjern på

Det blev han dog ikke tirsdag, for på vej væk fra retsbygningen stak han af fra sine oppassere, stjal en cykel fra en forbipasserende og kørte derfra. Lidt derfra blev han samlet op af en bil.

Bilen blev kort efter standset på Langelandsgade, og de tre mænd, der befandt sig i bilen blev alle anholdt og sigtet for at hjælpe med flugten.

Den 21-årige var nemlig ikke længere i bilen. Han var hoppet af inden da, og derfor efterlyser politiet ham nu.

Ifølge vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi Lennart Glerup var den 21-årige fange ikke iført håndjern, da han stak af.

- På det tidspunkt havde han ikke håndjern på. Han havde ikke haft håndjern på under grundlovsforhøret, og han havde ikke fået håndjern på efterfølgende, siger Lennart Glerup.



Er det ikke normalt at have håndjern på?

- Jo, det ville man normalt gøre. I de fleste tilfælde gør man det, men det havde han altså ikke i det her tilfælde, siger Lennart Glerup.

Yasin Yahye Ali Hassan betragtes ikke som farlig, oplyser politiet, der gerne hører fra vidner på telefon 1-1-4.

Flugtfangen kan se frem til at få tilføjet en sigtelse for at flygte fra politiet, oplyser vicepolitiinspektøren.