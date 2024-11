Narkosælgende mænd varetægtsfængsles i fire uger

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) fra Aarhus kalder et forsøg med gratis skolemad for "et storstilet forsøg".

Han håber, at det bliver permanent på et tidspunkt.

- Når vi laver et forsøg, vil det kun komme en del af befolkningen til gavn. Men jeg håber også, at folk har forståelse for, at hvis vi skal bruge rigtig mange penge på skolemad i alle landets folkeskoler, er det bedst at have et solidt grundlag at stå på først, siger Mathias Tesfaye.