Narkohandler busted på Snapchat

Ingen kan vide sig sikre, når politiet løbende holder et vågent øje med narkotikahandel på de sociale medier.

En betjent fra Østjyllands Politis specialpatrulje udgav sig for at være køber af hash og skunk på sociale medier, og det gav torsdag pote.

På den baggrund kunne Østjyllands Politi torsdag anholde to mænd på henholdsvis 19 og 21 år.

Betjenten havde lavet en aftale om at mødes udenfor en adresse i Risskov, og til det aftalte tidspunkt stod derfor civilklædte betjente klar, da en bil med de to mænd ankom.

Sigtet for salg af euforiserende stoffer

De to mænd blev anholdt og visiteret, og bilen ransaget. Her fandt politiet flere salgsposer med skunk og hash og nogle tusind kroner i kontanter. Derudover lå der også en mindre mængde kokain og nogle ulovlige tramadol-piller, der er smertestillende, i bilen.

Penge og narko blev beslaglagt, og den 19-årige og den 21-årige blev sigtet for salg af euforiserende stoffer.



Senere torsdag gav en aftale, også indgået på Snapchat, pote. Her var der indgået en lignende aftale om handel med stoffer i Åbyhøj, hvor de troede, de havde en aftale med en køber. Men igen dukkede betjente fra specialpatruljen op.

De kunne herefter anholde og sigte to 18-årige. Under ransagningen af bilen, som de to 18-årige kom kørende i, fandt betjentene flere salgsposer med hash og skunk og nogle tusinde kroner i kontanter.