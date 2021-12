Nanna blev kaldt neger: - Tag hjem til Afrika

Den største kriminalitetstype var hadefulde ytringer efterfulgt af hærværk, trusler og vold. I alt 118 personer blev sigtet i 2020 i de 635 sager om hadforbrydelser.

Trods stigningen er der formentligt et stort mørketal.

Ifølge Justitsministeriets nye offerundersøgelse har mellem 8.300 og 15.100 personer i alderen 16-74 år oplevet at være udsat for en hadforbrydelse på et år.

Kedelig stigning

Hos Østjyllands Politi er sagerne steget fra 31 registrerede anmeldelser i 2017 til 67 i 2020 - dog kun med en lille stigning på fire anmeldelser det seneste år.

- Jeg synes, det er kedeligt, at vi har en stigning. Jeg havde håbet på, at vi kunne have fået et fald, siger politiinspektør Rene Raffo fra Østjyllands Politi.

Han fortæller, at politiet løbende holder møder og samarbejder med LGBT+-miljøet og de forskellige trossamfund om at stoppe udviklingen med hadforbrydelser.

- Én hadforbrydelse er én for meget, siger politiinspektør Rene Raffo og opfordrer til, at man anmelder det til politiet, hvis man har været udsat for en hadforbrydelse.

Synes du, indsatsen fra Østjyllands Politi har virket?

- Nu vil jeg sige, at stigningen sidste år er lille. Men jeg anerkender, at den er stigende, og det er fortsat noget, vi skal arbejde med. Men jeg synes også, at det er positivt, at flere af dem, der oplever at være udsat for en hadforbrydelse, anmelder det.

Vil I sætte ind med andre initiativer, eller vil I fortsætte den nuværende indsats?

- Vi fortsætter den indsats, vi har haft indtil nu. Hvis det er sådan, at vi i vores dialog med nogle af minoritetsgrupperne får identificeret, at der er noget andet, vi skal gøre bedre og anderledes, og som vi ikke gør nok af, så skal vi selvfølgelig kigge på det.