Nægtede at bruge mundbind - koster 2500 kroner

En medarbejder i et DSB-tog måtte søndag morgen kontakte politiet, da en 29-årig mand nægtede at bruge mundbind i et tog på vej fra Randers til Aarhus.

På banegården i Aarhus stod en patrulje klar for at udstede en bøde på 2500 kroner til manden.

Han var i øvrigt den eneste i toget, der ikke havde iført sig mundbind.

Nægtere får bøde

I alt har 16 danskere fået bøde for at nægte at bruge mundbind i tog eller bus, siden kravet om mundbind blev indført som lovkrav den 22. august.

Hvis man skal gøre sig fortjent til en bøde kræver det, at man nægter at tage mundbindet på. Det er altså ikke nok, at have glemt sit mundbind.

Hvis det sidste er tilfældet, vil man blive bedt om at forlade transportmidlet - eller stationen, man befinder sig på.

Hvis man nægter at iføre sig et mundbind, kan personalet tilkalde politiet, der kan udstede en bøde.

I første omgang gælder kravet om mundbind frem til udgangen af oktober for at hindre spredningen af coronavirus.

Som udgangspunkt skal alle over 12 år have mundbind på i den offentlige transport.

