Nadia Nadim promoverer VM i Qatar trods kritik

Senere sagde hun i et interview i Go' Morgen Danmark på TV 2, at hun er klar over, at der er problemer i Qatar.

- Jeg har prøvet at gøre noget. Jeg maler ikke et glansbillede af noget.

- Jeg ved, at der er problemer. Det er der rigtigt mange steder. Alle dem, der kritiserer mig, hvad gør de? Jeg prøver i det mindste at gøre noget, sagde Nadia Nadim til Go' Morgen Danmark på TV 2.

Styret i Qatar har tætte bånd til Taliban, som i 2021 overtog magten i Afghanistan. I den forbindelse undrede flere sig over Nadia Nadims besøg i Qatar i december.

Som barn flygtede Nadim fra Afghanistan til Danmark, efter at Taliban havde slået hendes far ihjel.

I en video, som Nadim delte på sociale medier i december, roste hun Qatar for at hjælpe folk i nød, efter at landet i forbindelse med Talibans magtovertagelse i Afghanistan havde taget imod flygtninge.

VM i fodbold går i gang 21. november og afsluttes med finalen 18. december.