Nadia er ikke i tvivl: Voldsom brand er påsat

Hun har haft svært ved at sove for larmen fra branden og det store slukningsarbejde.

- Jeg var ude at gå med hunden og bemærkede, at det lugtede af bål. Da jeg kunne se røg stige op fra Elstedgård, ringede jeg og anmeldte det, fortæller hun.

Det er anden brand på Elstedgård på et døgn . Den første brand blev anmeldt klokken 09.19 lørdag morgen, og den seneste søndag klokken 00.55.

- Jeg har ikke noget imod, at de hænger ud på Elstedgård, men det er da træls, når det larmer meget. Og så synes jeg, det er spild af resurser, når politi og brandvæsen gang på gang skal rykke ud til brande og ballade, siger hun.

Østjyllands Politi oplyser på det sociale medie X, at det efterforsker, om branden er påsat.

- Så jeg er ret sikker på, at branden er påsat. Det plejer det at være herude. Og hvorfor skulle der ellers gå ild i en tom bygning, siger Nadia Bisgaard.

Elstedgård er ejet af det almene boligselskab Århus Omegn, men har stået tom siden 2019. Boligselskabet har forsøgt at få lov til at opføre almene boliger på grunden, men har fået afslag fra Aarhus Kommune.

- Bygningen er i en sådan stand, at den skal rives ned. Men indtil vi får den solgt, har bygningen stået tom, fortæller formanden.

Flere naboer kalder bygningen en øjebæ i området. Nu ser det ud til, at der ikke er meget, der står tilbage efter branden.

Hun kan dog godt forstå, at nogle naboer er trætte af, at bygningen har stået tom.

- Vi har kendskab til, at der bliver begået hærværk derude, og at stedet også bliver brugt til at sælge hash. Det er en rigtig træls situation, og vi har også flere gange bedt politiet rundere derude, siger hun.

Hvad der skal ske med bygning efter branden, ved Jette Holgersen endnu ikke.