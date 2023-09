Naboplage skal løses med penge: - Det vil nok smøre lidt

Langt hen ad vejen er der enighed om, at den grønne omstilling er nødvendig for at løse klimakrisen. Men når vindmøller og solcelleparker skal placeres i landskabet, begynder balladen.

Senest stod de nærmeste naboer til et bebudet vindmølleprojekt i den nordlige del af Aarhus Kommune frem i TV2 Østjylland og delte deres bekymringer for tre 150 meter høje vindmøller, de står til at få som nærmeste naboer. - Det er en meget stor stressfaktor at skulle leve med støj, siger Marianne Stokholm, der er bestyrelsesmedlem i Sommerhusforeningen Havhusene. Penge skal løse problemet Protesterne er et problem i mange kommuner, og de truer med at spænde ben for den grønne omstilling. Derfor foreslår SF’s Charlotte Bromann Mølbæk nu, at naboerne udover den engangs-kompensation, der kan komme på tale, også skal kompenseres løbende, når vindmøller eller solceller er på plads. - Det vil komme op i nærheden af 18.000 kroner på et år, så det vil være noget, man kan mærke, hvis man bor tæt på vindmøller, siger politikeren. Charlotte Bromann Mølbæk mener, det er nødvendigt for at få sat skub i opførelsen af vindmøller og solceller.

- Vi bliver nødt til at blive ved med at finde nye veje og nye løsninger, for ellers får vi ikke lavet den nedskæring på CO2, der skal til. Det her er også noget, som tænketanken Concito har foreslået, så det er relativt velbegrundet, siger hun. Og ifølge direkøren i Energirådet, Rune Baastrup, skal der penge på bordet, før det rykker noget. - Der skal være en økonomisk kompensation, og så skal der være en proces som folk oplever som fair. Så skal vi nok få både møller og solceller op, siger han. - Det vil nok smøre lidt SF’s forslag vil kompensere naboerne fire gange så meget som den nuværende ordning. Men er det nok? - Jeg tror ikke, det vil afhjælpe det, men det vil nok smøre lidt, siger Marianne Stokholm. For én af de andre sommerhusejere skal kompensationen være af en størrelse, så han ikke risikerer at være stavnsbundet til sit sommerhus.

- Hvis jeg bliver kompenseret økonomisk, og det faktisk støjer, vil jeg kunne bruge det til, at jeg kan komme herfra uden at blive økonomisk belastet, siger Kai Ettrup. Men ifølge Thomas Aarestrup Jepsen, der er direktør for kommunikation og public affairs i Green Power Denmark, er beløbet alt for højt. - Det niveau, som SF foreslår her, er for højt i forhold til, hvad markedet kan bære, siger han. Regeringen arbejder lige nu på et udspil om kompensation, men vil ikke på nuværende tidspunkt løfte sløret for, om det flugter med SF’s forslag. Se indslaget fra TV2 Østjylland her: