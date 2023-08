Naboers investering til 11.000 kroner er kommet hjem

En hjertestarter, som grundejerforeningen Parkhusene i Risskov havde manglet siden den 6. juli, er nu afleveret retur.

Det fortæller Jette Ørnbøl Jeppesen til TV2 Østjylland.

- Vi blev kontaktet af en mand, der mente at vide, hvor apparatet befandt sig. Det viste sig, at den var havnet i et depotrum det sted, hvor den var blevet brugt, siger Jette Ørnbøl Jeppesen.

Manden, der leverede apparatet retur, havde læst her på tv2ostjylland.dk, at hjertestarteren var væk og havde været det siden den dag i juli. Adskillige opslag i Facebook-grupper gav ikke noget resultat, men det gjorde medieomtalen altså inden for et døgn.

Vest og pads er væk

Jette Ørnbøl Jeppesen ved ikke, hvor hjertestarteren præcist har været brugt, men den har i hvert fald været aktiveret, for der mangler en sikkerhedsvest, som plejer at ligge sammen med hjertestarteren, og de pads, der skal sættes på patientens bryst, er der heller ikke.

- Derfor skal vi lige have den serviceret nu, så den er klar til brug igen. Jeg håber, den er klar igen inden for den kommende uge. Lige nu er jeg bare glad for, at den er kommet hjem, siger Jette Ørnbøl Jeppesen, som sammen med naboerne brugte 11.000 kroner på den.

Hjertestarteren har hjemme på en husmur i Erling Jacobsens Gade i Risskov.