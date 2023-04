Naboer til rockerklub er kun glade for mere politi i området

- Hells Angels er den ældste rockerklub i landet, så de har været omgærdet af både mystik og subkulturel charme. Klubben er importeret fra USA og så videre. Der tror jeg, at de to andre store rockerklubber - Bandidos og Satudarah - har nogle andre fortællinger om sig selv, og identificeringen med dem er bare mindre, fordi de er så meget nyere, siger Carsten Norton.

Når bekymringerne tilsyneladende ikke er større, kan det hænge sammen med, at Hells Angels har skabt sig en stor "fanskare" og er dygtige til at brande sig som en rendyrket motorcykelklub.

- Politiet er herude tit, så det er faktisk meget trygt, at vi har en rockerborg. De laver jo ikke noget kriminalitet her i området, sagde Jens Laursen.

- Vi er godt klar over, at der sker nogle ikke alt for gode ting dernede, men det berører ikke os, sagde Lene Marie Schütt, mens Bodil Kitty Pedersen konstaterede, at det i hvert fald ikke skræmmer hende.

Ikke desto mindre er opfattelsen hos nogle af de lokale borgere, som TV2 Østjylland i dag mødte på gaden i Lystrup, at det faktisk giver øget tryghed, at der ligger en rockerklub i byen.

Østjyllands Politi var til stede og holdt øje med festlighederne, og der blev da også langet et par sigtelser ud for blandt andet at medbringe en kniv, for besiddelse af narko og for kørsel i påvirket tilstand.

Her ankommer et par udenlandske rockere til festen.

- Det er vi både for at konstatere, hvem der er med, og om der er kommet nye til. Dem vil vi gerne kende, for vi vil rigtig gerne undgå, at der kommer flere medlemmer af rocker- og bandegrupperne i Østjylland, siger Jesper Bøjgaard.

Hos Østjyllands Politi fortæller politiinspektør Jesper Bøjgaard, at politiet altid vil være synligt til stede, når der bliver holdt et arrangement som det i weekenden.

- Det er uanset, om det er afpresningsvirksomhed, salg af narkotika, prostitution eller alt muligt andet. Vi ved bare, at de her grupper i særskilt grad er virkelig kriminelle, meget organiserede og et kæmpe problem.

- Det kan godt være, der er færre egentlige konflikter mellem rockergrupperinger, men det er ikke ensbetydende med, at de ikke laver meget kriminalitet, og at det har meget store konsekvenser for mennesker, siger Peter Hummelgaard.

- Samlet set udgør de er en parasit på vores samfund, og vi ønsker ikke at have dem. Derfor har jeg som justitsminister sat mig for, at jeg sammen med regeringen vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at komme problemet med rockere og bander til livs, så alle sammen kan få et tryggere samfund, siger Peter Hummelgaard og kalder det "en langvarig kamp".

Inden for nærmeste fremtid vil regeringen fremlægge sin bande- og tryghedspakke, som ifølge justitsministeren vil fokusere på forebyggelse og tidlig indsats, så færre unge mennesker kommer ind i bandemiljøet. Og så kommer den til at afspejle nogle hårde initiativer.

- Vi er nødt til at gå på to ben. Vi kan ikke løse det her problem alene med fløjlshandsken. Vi er også nødt til at bruge den stålsatte næve, fastslår Peter Hummelgaard.