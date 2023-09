Naboer til hundeejer rystet: Anmeldte ejer, men der skete ingenting

Fredag rykkede politiet ud til en hundeejer på hans kollegie i Aarhusbydelen Åbyhøj efter en massiv shitstorm på Facebook. En 23-årig mand fik fjernet sin hund og blev sigtet for at have vanrøgtet hvalpen. Nu fortæller to af mandens naboer, Simon og Anders, på Åbykollegiet, at de i flere uger har kontaktet kollegiekontoret, Dyreværn Århus og Østjyllands Politi for at anmelde den 23-årige mand for mishandling af hunden. Men politiet rykker ikke ud før den 22. september. Her er hunden i så dårlig forfatning, at den bliver aflivet af en dyrlæge samme formiddag. Klager højlydt Den 6. september kontakter Simon og Anders Østjyllands Politi, men på daværende tidspunkt har de hørt hunden beklage sig i en uge. I mellemtiden har de kontaktet kollegiekontoret for at gøre opmærksom på problemet.

Åbykollegiet i Åbyhøj er et af Aarhus nyeste kollegier

Den 6. september kontakter de også Dyreværn Århus, der hører under Dyrenes Beskyttelse. Simon bor tættest på mandens lejlighed. - Den 30. august klokken tre om natten hørte jeg hunden første gang ude foran min dør. Så kigger jeg ud gennem dørspionen, og jeg kan se en mand, der pludselig slår sin hund, og så tisser den på gulvet, siger han.

- Jeg var ret meget i chok. Jeg sov ikke. Næste nat hørte han igen hunden omkring samme tidspunkt. Igen kunne han ikke sove på grund af tankemylder om, hvad hunden gik igennem inde i mandens lejlighed. - Jeg kunne høre, at han var hjemme, så jeg bankede på en gang i timen i flere timer. Jeg ville gerne i kontakt med ham. Han skal ikke stå og mishandle sin hund, siger Simon. Men døren blev ikke åbnet den nat. Simon forsøger at få ham til at åbne døren flere dage i streg, før manden åbner. Men han lytter ikke, til gengæld svarer han aggressivt, at han har optaget Simon stå og banke på hans dør gennem dørspionen. Kan høre den på gangen Længere nede ad gangen begynder Anders at kunne høre hundens klagen i dagene, der følger. - Jeg begynder at høre det mere og mere nede i min lejlighed. Den piber og skriger, siger han. De to venner kontakter flere gange fra den 5. september og frem kollegiekontoret for at få dem til at handle på sagen. TV2 Østjylland har set den skriftlige kommunikation mellem parterne, hvor både Simon og Anders gør opmærksom på, at hunden bliver behandlet dårligt.

Anonyme kilder Simon og Anders er ikke de to naboers rigtige navne. De optræder anonymt, da de frygter den 23-årige mands reaktion. TV2 Østjylland er bekendt med deres fulde identitet.

De sender blandt andet en video optaget på gangen den 7. september, hvor man tydeligt kan høre hunden pibe og skrige inde fra mandens lejlighed. Til den henvendelse skriver kollegiekontoret: Din klage er modtaget. Den 20. september rykker Anders kollegiekontoret for et svar. Her får han beskeden, at kollegiekontoret gør, hvad de kan. Men de er nødt til at respektere lejeloven, der siger, at en sag om husdyrhold skal for Beboerklagenævnet til behandling. Ingen reaktion Flere gange er de to mænd i mellemtiden i kontakt med Århus Dyreværn, men de vil ikke sende deres frivillige ud til manden, da han bliver beskrevet som aggressiv og truende.

Det bekræfter Dyrenes Beskyttelse, der driver Århus Dyreværn, overfor TV2 Østjylland. De oplyser, at de også politianmeldte manden den 12. september med henblik på at få embedsdyrlægen til at vurdere hundens tilstand. Men der sker ingenting før ti dage senere. - Det er utroligt trist, at der ikke rykkes hurtigere ud på denne sag, og det er endnu et eksempel på, at vi skal have et stærkere og mere effektivt dyrepoliti. Dyrenes Beskyttelse oplever kompetente og dedikerede politifolk på dyreværnsområdet, men de har for travlt, og sagerne bliver ikke prioriteret højt nok, siger dyreværnschef hos Dyrenes Beskyttelse, Yvonne Johansen. Natten til den 22. september kontakter Anders og Simon igen politiet, da de kan høre hunden beklage sig højlydt inde i mandens lejlighed.

Svar fra kollegiekontoret Aarhus Simon og Anders har gentagne gange været i kontakt med kollegiekontoret Aarhus for at gøre opmærksom på den 23-åriges behandling af hunden. Til TV2 Østjylland oplyser kontoret, at man behandler sager om klager efter lejeloven. Det siger administrationschef Diana Jørgensen, der understreger, at hun udtaler sig generelt og ikke om den konkrete sag. - Det er sådan, at det danske juridiske system er bygget sådan op, at man beskytter borgeren. Man må eksempelvis ikke blive smidt ud af sin bolig uretmæssig, siger hun. I en klagesag er sanktionsmuligheden at give beboeren en advarsel, hvis klagen er retmæssig. Vedkommende får derefter en periode til at ændre sin adfærd. Hvis der fortsat er problemer efter en rimelig tid, kan sagen behandles igen. Her er sanktionsmuligheden igen en advarsel. Tredje gang kan beboeren blive opsagt, oplyser Diana Jørgensen. - Hvis vedkommende stadig ikke retter ind, så har vi mulighed for at sige vedkommende op, hvis forholdene vurderes at have en tilstrækkelig negativ effekt på omgivelser, siger Diana Jørgensen, der anerkender, at det kan føles som en lang proces. - Jeg forstår udmærket godt, at det føles som lang tid, hvis man har en utilpasset nabo, men alle er beskyttet lige, uanset hvordan man er. Men jeg kan godt forstå, hvis det føles træls som nabo, siger hun og uddyber: - Vi behandler alle klager seriøst og hurtigt, men vi er underlagt juraen, som tager tid. Diana Jørgensen pointerer, at sager om kriminelle forhold altid skal rettes til politiet. arrow-down

Samtidig er et opslag i en lokal Facebookgruppe gået viralt.

Her har et anonymt medlem delt billeder af manden, der blandt andet kaster sin hund ned i jorden flere gange i en bypark tæt på kollegiet. Billederne er fra onsdag aften den 20. september. Går hjem i tårer TV2 Østjylland har været i kontakt med kvinden, der lavede opslaget. Hun ønsker også at være anonym, derfor kalder vi hende Signe. Hun fortæller, at manden blev aggressiv, da hun sammen med en anden kvinde kontaktede ham for at få ham til at stoppe. - Jeg går grædende hjem, men jeg kan ikke slippe situationen, fortæller hun. Derfor ringer Signe til Dyreværn Århus og laver opslaget på Facebook, hvor hun efterlyser andre vidner og mandens navn og adresse. Der går ikke længe, før kommentarer og beskeder begynder at tikke ind. Hun får også tilsendt mandens adresse og navn, som hun sender videre til politiet. I alt sender hun navne på syv vidner til politiet.

Signe tog billeder af manden, mens han kastede hunden i en lokal park. Få dage efter måtte den aflives.