Naboer lever i frygt for voldsom tilflytter

- Jeg er bange for, at der kommer et nyt forsøg på et overfald, og vi kommer i klammeri, for det ender galt for en af os, er jeg ret sikker på, siger Mikkel Jørgensen.

Han har nu opsagt sin lejlighed og flytter ud for at undgå yderligere konfrontationer.

DEAS: Vi forstår frustrationen

Det har taget boligselskabet DEAS over otte måneder at håndtere sagen indtil videre.

Først i november var der så et møde mellem DEAS, Aarhus Kommune, Huslejenævnet og Birgitte Küsch, der havde taget fri fra arbejde for at være med. Den pågældende beboer var også inviteret, men mødte ikke op, og forløbet skuffer Birgitte Küsch.

- Vi ved ikke noget, for vi får ikke respons, så vi står bare og stamper i jorden, siger hun.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få en kommentar fra beboeren, men han ønsker ikke at medvirke.

Aarhus Kommune oplyser, at de ikke har aktiviteter på adressen og har ikke yderligere kommentarer.

Østjyllands Politi ønsker ikke at oplyse, hvor ofte politiet har været kaldt ud til adressen, da det drejer sig om personlige forhold.

Boligselskabet DEAS ønsker heller ikke at medvirke, men har sendt et skriftligt svar.

- Vi kan godt forstå, at beboerne er frustrerede, og vi ville ønske, at vi kunne opnå en hurtigere afklaring og løsning, men vi er nødt til at følge de regler, der gælder, og vi er underlagt den behandlingstid, der er i Huslejenævnet. Når det er sagt, så er vi naturligvis kede af, hvis beboerne ikke føler, at vi har gjort nok, skriver DEAS.

Se hele DEAS svar her: