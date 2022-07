Naboer har boet i støjhelvede sommer efter sommer – nu kan forbud være på vej

Festen kan godt kamme over

Fredag aften var Mek Reinholdtsen, der er studerende i Aarhus, i Botanisk Have for at fejre en venindes fødselsdag med en gruppe venner.

Gruppen havde en soundboks med, hvorfra der blev spillet musik i et leje, hvor det fortsat var muligt at føre en samtale – og altså ikke var til gene for naboerne.

Men Mek Reinholdsten kan godt forstå, hvis naboerne til tider synes, at det kammer over, for det er ikke alle, der holder lyden i samme niveau som vennegruppen.