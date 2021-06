Nabo er stadig utilfreds: - Man skal søge om tilladelse til at bruge Soundboks

Så det er fint med jer, at naboerne ikke kan holde ud at være i deres haver i dagtimerne?

- Vi kan ikke finregulere os ud af alle problemer her i livet. Vi skal have plads til alle i byen, og jeg har stor forståelse for de unges behov for at være i vores parker, når nattelivet er lukket. Derfor handler det om at sikre det vigtigste, nemlig børn og voksnes nattesøvn. Jeg håber hellere, at de unge på eget initiativ udviser pli og dæmper sig. Det er den bedste måde - at naboerne viser hensyn til, at de unge skal være her, og at de unge viser hensyn til, at der er naboer, der skal sove sent om natten, siger Bünyamin Simsek til TV2 Østjylland.