Mystisk støj fra p-tærter og skumbananer

I 25 år har Karen Jensen fra Skødstrup været nabo til Carletti. Det har altid været et roligt naboskab uden problemer. Men noget har ændret sig. - Jeg har aldrig hørt dem før, men det sidste halve år har jeg været meget irriteret over lyden derfra. Jeg er så desperat over at være i den her situation. Jeg bliver nødt til at flytte, hvis det bliver ved, siger Karen Jensen. For Karen Jensen handler det ikke om at skabe en konflikt med Carletti, tværtimod. Hun synes, at dialogen mellem dem altid har været god, og forsat er det. Derimod er der blot en ting, hun ønsker. - Jeg er kun interesseret i at få mit almindelige liv tilbage, siger Karen Jensen, som ikke er alene om at være plaget af støj fra fabrikken. Støjen går på weekend Men så er der også dem, som ikke kan høre noget som helst.

I et Facebookopslag fra Karen Jensen debatteres der flittigt om fabrikken, hvor der bliver fremstillet skumbananer, p-tærter og andre søde sager. Nogle borgere kan ikke være i deres egen have på grund af støj. Alt imens andre bor klods op af fabrikken og ikke hører en lyd. En af dem, der ligesom Karen Jensen er generet af støj, er Jakob Schmidt. - Vi er generet af det på sydsiden af vores hus. Man har ikke lyst til at åbne vinduer eller sidde ude i haven. På overetagen kan vi høre det igennem vinduerne, siger Jakob Schmidt, som også er beboer i Skødstrup. For ham er lyden en tinitusagtig hyletone. Både Karen Jensen og Jakob Schmidt er enige i, at lyden fra Carletti stopper fredag hen ad eftermiddagen og starter igen om søndagen.

Carletti er blandt andet kendt for deres produktion af skumbananer og p-tærter. Foto: Kjersti Hjelmen / Ritzau Scanpix

'Jeg er altså ikke skør' De borgere, som kan høre støjen, er enige i, at tonen man kan høre, er en hylende lyd. Dog mener nogle også, at der er tale om to forskellige lyde. En brummen og en hylen. - Jeg kan mærke, at der er en slags vibration, en form for brummen inde i mig, som jeg aldrig har oplevet før. Det er virkelig ikke rart, og jeg er altså ikke skør, siger Karen Jensen, som mener, at der både er tale om en høj lyd og en form for lavfrekvent lyd. Helle Munch Sørensen, som er miljøssagsbehandler ved Aarhus Kommune har været på tilsyn i området to gange for at lytte. Begge gange uden en registrering af hørbar støj. - Jeg ringende til Carletti, da vi stod dernede, og fik at vide, at de var i fuld drift. Der var tilmed gunstige vejrforhold i forhold til at kunne høre støj fra Carletti den dag, siger Helle Munch Sørensen. Ifølge Helle Munch Sørensen er der noget støj ved Carletti, men den vurderes ikke at overskride de vejledende grænseværdier, som miljøstyrelsen har.

quote Det er helt absurd. Udenfor mit hjem larmer det utroligt meget Karen Jensen, borger i Skødstrup