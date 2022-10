Mystisk biltyveri førte politiet til over 100 kilo stoffer

En 28-årig mand er blevet idømt 15 års ubetinget fængsel i en kæmpe narkosag i Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 28-årige var sammen med flere medgerningsmænd tiltalt for at have besiddet mindst 100 kilo stoffer.

Mændene skulle desuden have overdraget, håndteret, pakket og solgt stofferne.

Blev fundet på grund af stjålet bil

Sagen startede i marts 2021, da Østjyllands Politi kom på sporet af en stjålet bil. Bilen ledte politiet hen til den 28-åriges adresse i Aarhus.

Politiet ransagede hjemmet, hvor de fandt over 2,5 kilo kokain, en mindre mængde hash og amfetamin og flere hundredetusinde kroner i kontanter.

Sagen udviklede sig yderligere, da politiet undersøgte den 28-åriges telefon.

Her fik de ved hjælp fra fransk politi adgang til en række beskeder, som manden havde sendt via en krypteret kommunikationstjeneste.

Det viste sig, at manden var en del af et større narkonetværk.

Kæmpe mængder stoffer

Østjyllands Politi undersøgte både den 28-årige mand og narkonetværket yderligere.

Efterforskningen endte med, at den 28-årige sammen med flere andre blev tiltalt for at have overdraget, håndteret, pakket og besiddet mindst 54,5 kilo kokain, 20 kilo hash og 34 kilo amfetamin, som gruppen har solgt til et større antal personer.

Fortjenesten på salget blev fordelt blandt flere personer i både ind- og udland.

Den 28-årige modtog dommen.

- Det er et eksempel på, hvor vigtigt det internationale samarbejde er i sager som denne, hvor der bliver udvekslet narko og penge på tværs af landegrænser. Der var nogle tunge beviser mod den 28-årige, som valgte at erkende forholdene, og når vi er oppe i så store mængder hård narko, så giver det meget lange fængselsstraffe, siger specialanklager Dorthe Lysgaard.

Østjyllands Politi er fortsat i gang med efterforskningen af sagen. Der sidder lige nu endnu en person fængslet i relation til netværket, og Østjyllands Politi forventer flere anholdelser i sagen.